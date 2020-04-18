شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينفى إصابته بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان سعد الصغير، عن إشاعة إصابته بفيروس كورونا، التى تداولت عبر السوشيال ميديا، مشيرا أنه بخير وبصحة جيدة وأن الصورة المتداولة قديمة.

وقال سعد الصغير، عبر صفحته على فيس بوك:"أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظ من اللى أحنا فيه ده .. سعد عنده كورونا .. لكل الناس بتحبى أنا معنديش كورونا ولا حاجة ..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا.. وبقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا".

وطالب سعد الصغير، القادرين بالتبرع قائلاً:"أنزل ميدان الجيزة هتلاقى الناس اللى ماسكه الفأس والأصعة الناس ده مش لاقيه تأكل.. أدى الناس ده اللى فيها النصيب.. أنت كده هتكسب ثواب ".

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سعد الصغير

وتابع قائلا:"أي جار ياجماعة عامل ملوخية أوى أي أكل أدى جارك.. ما تعرفش ظروفه.. انا أتعلمت حاجة أنا كنت منقطع على الصلاة.. أقولكم حاجة جميلة أنا بقيت أصلى الظهر وأصلى الظهر من ما فاتنى .. ده تحدى حلو أوى.. اللى فاته صلاة يصلى العشاء والمغرب أو الظهر مرتين.. ما فيش حجة بقى .. أنت قاعد في البيت.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا هجيى".

من جانب أخر، انتهي المطرب الشعبي سعد الصغير من تسجيل أغنية تتر مسلسله "ولاد إمبابة" المقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات وليد الرياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوت إسلام غلاب.