شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم لـ أبلة فاهيتا : أحب عمل الكروشيه والتريكو وأدواري عميقة وليست كئيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة نيللي كريم ضيفة برنامج أبلة فاهيتا ، المذاع علي قناة on ، وتقدمه الدمية أبلة فاهيتا ، وقالت نيللي خلال لقاءها مع شخصية كارو إبنة أبلة فاهيتا أن إسمها في البطاقة الشخصية نيللي محمد السيد عطا الله عثمان ، وإسم الشهر نيللي كريم ، وأن مقاس حذاءها ٣٨ ، وهي برج القوس ، ولديها أربعة أبناء هم كريم ويوسف وسيليا وكندا .

وأضافت نيللي أن من هوايتها المكوث في المنزل ، وتحب عمل الكروشيه والتريكو وكل مالهو علاقة بالشغل اليدوي ، كما أن أكبر ميزة تميزها أنها صبورة ، وتعرف اللغة الإنجليزية والروسية وتتمني أن تتعلم الإيطالية ، كما تحب أن تسمع الموسيقي كي تحسن مزاجها ..





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وأسترسلت نيللي أنها توقفت عن سماع أي أخبار عن أزمة كورونا لأنها تسبب الإكتئاب ، وأن أخر ماتقوم به قبل النوم هو ظبط منبه التليفون كي تستطيع أن تستيقظ للتصوير، وكانت تحب لو تملك قوة خارقة تكون الطيران حتي تستطيع أن تذهب إلي أي مكان، وتحب من المخللات اللمون ، كما أنها بارعة في عمل السلطة الروسي . وأضافت نيللي قائلة من الأدوار التي تمنيت تقديمها تجسيد شخصية سامية جمال ، ولكني صرفت النظر وشعرت بضرورة تأجيل تلك الخطوة ، وعن أدوارها الكئيبة قالت أنا لم أقم بأدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة ، وأقدم هذا العام دور كوميدي لأول مرة







