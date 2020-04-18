فيديو| حلا شيحة تغني وفراس سعيد يطبخ.. لقطات من حياة النجوم في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه

الخليج 365 يعرض لكم بعض اللقطات من حياة النجوم في العزل المنزلي:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مقطع فيديو يجمعها بشقيقها عمر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرا الثنائي في الفيديو وهما يقلدان أحد مشاهد والدهما الفنان الراحل طلعت زكريا من فيلم "حاحا وتفاحة".

وعلقت إيمي على الفيديو: "سلى حظرك مع ولاد زكريا، دى بيجامات حاحا وتفاحة بتوع الفيلم، حبينا نفكركم بيها وبابا الله يرحمه، نتمنى يعجبكم".

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه من داخل منزلها، وقالت: "أهلا بأعز الحبايب، بما أننا قاعدين في البيت، في ناس بتقولي أعملي فوازير، أنا كمان وحشتني الفوازير، وهحاول اعمل فوازير، بحاول أعمل حاجة بحبها ونتسلى، مع كل فيديو هعمله هسألكم سؤال والإجابة الصحيحة هحطها على إنستجرام".

فراس السعيد

نشر الفنان فراس سعيد صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تجهيزه مكونات أكلة "المقلوبة" التي طبخها اليوم، وعلق :"مقلوبة".

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حكيم

نشر المطرب حكيم مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا قلت اتمشى في البيت وأغير جو، عاملين ايه وحشتوني".

وقال حكيم، في الفيديو: " أنا قلت أغير جو، واقعد اتمشى في البيت بالكمامة بدل ما إحنا قاعدين كده، لحسن اللبس يكمكم ولا حاجة، فكريني أنا حكيم، لا أنا حسن الهلالي".

ويزو

شاركت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" جمهورها، بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ويزو" في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية، ولكنها قامت بخدعة كوميديية، إذ أحضرت أرجل غير حقيقية ووضعتها بمكان مرتفع لتمسكها بيدها وكأنها بالفعل تمارس الرياضة، وفي آخر الفيديو قامت بالكشف عن هذه الأرجل.

وعلقت "ويزو" على الفيديو :"الرياضة مفيدة جدا".

حلا شيحة وخالد سرحان

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو يجمعها بالفنان خالد سرحان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت حلا وسرحان في الفيديو وهما يغنيان أغنية "بكلمك مش بترد"، التي يغنيها يسرا الجندي ومحمد مكاوي، وعلقت حلا :"شوية ضحك".