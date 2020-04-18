نسرين طافش تشرب "عصيرها السحري" ونوال الزغبي بـ"الجلد".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا جلد من اللون الأسود.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها االرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تشرب عصيرها المفضل، من داخل حديقة منزلها، وعلقت: " الله يديم نعمة الصحة عالجميع معلومات عن العصير الأخضر السحري .. اللي اخدتو من دكتور أوز الفوائد و المكونات بالستوري".

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأحمر، كما وضعت وردة حمراء اللون في شعرها.

نور

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

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مصطفى جاد

نشر الملحن مصطفى جاد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل منزله، وعلق: "قاعد في البيت بس بشياكة وبكامل أناقتي.. مين بيعمل كده؟".

لوسي

شاركت الفنانة لوسي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها من اللون الأحمر.

رجاء الجداوي

نشرت الفنانة رجاء الجداوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تغسل أشجار منزلها، وعلقت: "هواية غسيل الشجر".

أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام النيل، حازت الصورة إعجاب متابعيها.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صصورة لها من داخل منزلها، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية "بلوزة" شفافة من اللون الأسود.