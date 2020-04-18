ابنة شقيقة راغب علامة تكشف تفاصيل رحلتها مع كورونا: "لا تستهينوا بالعوارض الخفيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة الفنان اللبناني راغب علامة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إنها شعرت بأعراض خفيفية، لكن الأطباء، حيث تقيم في الولايات المتحدة، شخصوه بكورونا، مشيرة إلى أنها لا تحتاج للعزل في المستشفى، واكتفوا بالعزل المنزلي، مع الالتزام بالأدوية، التي وصفها لها، ومكملات غذائية لتقوية المناعة.

وأضافت أن حالتها لم تتحسن في البداية، وواجهت صعوبة في التنفس، مشيرة إلى أنها كانت تنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم، وازداد الأمر بعدم القدرة على المشي وألم في الجهاز الهضمي.

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وتابعت: "لكن بعد 3 أسابيع خفت قوة عوارض المرض كما قل عددها، لكن العوارض كانت تظهر بشدة بشكل مفاجئ".

وتابعت قائلة: "أصابني فيروس كورونا بعوارض خفيفة، ثم اشتدت حدة المرض، فلا تستهينوا بالعوارض الخفيفة".

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