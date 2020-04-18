فيديو| سعد الصغير ينفي شائعة إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان سعد الصغير حقيقة الشائعات التي خرجت مؤخرًا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "هو أنت ما تعرفش ربنا، سعد عنده كورونا، انت ما وركش حاجة ما بتتعظش من اللي إحنا فيه، يا جماعة الصورة دي قديمة لما كنت تعبان".

وأضاف سعد: "أنا في الاستوديو وبصور والله ولاد إمبابة، بشكر كل الناس اللي معايا اللي عملت مجهود جامد، يارب رمضان يجي وما يكونش فيه كورونا".

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وانتشرت صورة للفنان سعد الصغير مؤخرًا، ظهر فيها من داخل المستشفى، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المسلسل تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وبطولة سعد الصغير، لطفي لبيب، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وشمس، ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد، وعبد الله مشرف، ومراد فكري، ومحمود فارس، وهاني الأسمر، وإسماعيل فرغلي، ومحمد فاروق، ومن إنتاج عمرو ماندو، وبلال صبري.

يذكر أن المسلسل سيعرض على شبكة تليفزيون النهار في رمضان.