فيديو| بـ"عباءة" بيضاء.. ميرهان حسين تقلد فيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية "عباءة" بلدي من اللون الأبيض، وشعر أسود طويل، كما حرصت على ارتداء نفس ألوان "الاكسسورات"، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده.

ورقصت ميرهان على إحدى الأغنيات التي رقصت عليها فيفي عبده في مسرحية "حزمني يا".

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.