فيديو| نانسي عجرم تكشف عن تيزر أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن تيزر أغنية "العمر"، التي ستكون تتر مسلسل "سكر زيادة"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020 على شاشة "Mbc" مصر. ونشرت نانسي التيزر ، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "الدنيا دي تضحكلها.. طول عمرها ما تحبش استسلام.. العمر.. قريبًا تتر مسلسل سكر زيادة، رمضان 2020". مسلسل "سكر زيادة" من بطولة النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد، للمرة الأولى في عمل واحد، وهو مأخوذ عن مسلسل ديزمي "Golden Girls"، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.

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