"بكلمك مش بترد".. حلا شيحة تغني مع خالد سرحان في كواليس "خيانة عهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو يجمعها بالفنان خالد سرحان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "خيانة عهد".

وظهرت حلا وسرحان في الفيديو وهما يغنيان أغنية "بكلمك مش بترد"، وعلقت حلا: "شوية ضحك".

أغنية بكلمك مش بترد، قدمها كل من يسرا الجندى المغنية بـ "طاخ باند"، ومحمد مكاوى، وطرحتها يسرا عبر قناتها على "يوتيوب"، فى يناير من العام الجاري، وانتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك الفنان خالد سرحان وحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عادل.