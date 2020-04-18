فيديو| "الرياضة مفيدة جدًا".. ويزو تخدع جمهورها في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" جمهورها، بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي التي نعيشها آلان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت "ويزو" في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية، ولكنها قامت بخدعة كوميدية، إذ أحضرت أرجل غير حقيقية ووضعتها بمكان مرتفع لتمسكها بيدها وكأنها تمارس الرياضة، وفي أخر الفيديو قامت بالكشف عن هذه الأرجل بإنها غير حقيقية.

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وعلقت "ويزو" على الفيديو :"الرياضة مفيدة جدا".

وتشارك ويزو في مسلسل" رجالة البيت"، المقرر عرضه رمضان الممقبل، ويشارك في العمل عدد من نجوم الكوميديا، منهم "بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول"، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

وقرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه إلى "رجالة البيت"، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.