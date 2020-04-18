13 صورة ترصد علاقة أبو هشيمة وياسمين صبري من التكهنات حتى عقد القران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة، اليوم الجمعة.

وبهذه المناسبة ينشر الخليج 365 عددًا من الصور التي جمعت بين ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال، قبل إعلانهما الرسمي بالارتباط -مع بداية التكهنات- حتى عقد القران.