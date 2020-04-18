صور.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بعقد قرآنه على الفنانة ياسمين صبري

أحتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي.
ونشر صورة من حفل عقد القرآن مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، محتفلا بهذه المناسبة السعيدة.
وتصدرت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ياسمين، معدلات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي،خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان عقد زواجه من الفنانة ياسمين صبري.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة، مصحوب بصور عقد القرآن، مقدمين لهما التهنئة بالخير.
ووجه متابعي وجمهور الفنانة ياسمين صبري، رسائل لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بطريقة كوميدية، أبرزها :" اخد مننا القمر، وخد بالك منها، خطفت نجمة الدراما المصرية من الجمهور".
وقارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فتى أحلام الفنانة ياسمين صبري، والتي أعلنت عنها من قبل خلال استضافتها بإحدى البرامج والتي أثارت جدلا وسط الجمهور.
من جهة أخرى، انتهت الفنانة ياسمين صبري قبل أيام من تصوير مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، في ثاني بطولاتها المطلقة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.
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