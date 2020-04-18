نعى الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجموع العاملين بقطاع الصندوق، الفنان الكبير شيخ الخطاطين محمد حمام عضو اللجنة العليا لملتقي القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز خمسة وثمانون عامًا.
بمهنة الخط العربي منذ عام 1947 ، عمل بالتليفيزون المصري قبيل افتتاحه منذ عام 1959 وأنشا فيه قسم الخط العربي، ثم عمل في عام 1961 بجريدة الأهرام حتي عام 1968 ، توالي عمله بأكبر الجرائد المجلات المصرية والعربية طوال فترة حياته .
ولد محمد حمام في عام 1935 بحي عابدين، وعمل
عمل بالتدريس منذ عام 1983 بمعهد الخط العربي، وكان له دورا رائدا في تأسيس الجمعية المصرية العامة للخط العربي ، كما كتب اربع كراسات تعليمية للخط لدولة البحرين ، وكتاب لتعليم الخط لغير الناطقين بالعربية بالمملكة المتحدة ، واختير قوميسيرا لمعرض فن الخط العربي ببلغاريا عام 2002 ، شارك في العديد من ملتقيات ومعارض الخط العربي في مصر والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس التنمية الثقافية ينعي محمد حمام شيخ الخطاطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.