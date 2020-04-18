نشر الفنان سعد الصغير مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". نفى "سعد" إصابته بفيروس كورونا، بعدما تردد مؤخرا من شائعات عن إصابته ب عن إصابته ب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عبر مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements وأكد سعد من خلال الفيديو أن صحته جيدة وكتب تعليق قائلا "ياجماعة احنا في وقت صعب جدا وفي ناس تعبانة وناس مش مستحملة أي حاجة". وكتب تعليق قائلا "ياجماعة احنا في وقت صعب جدا وفي ناس تعبانة وناس مش مستحملة أي حاجة". وتابع قائلاً: بلاش من الكلام ده والشائعات دي انا الحمد لله بخير وربنا يعدي الفترة دي علي خير يارب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سعد الصغير ينفي إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.