بفستان أبيض وقلبين حُمر..ياسمين صبري تنشر صور عقد قرانها على أبو هشيمة

شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها، بصور جديدة من عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements وجرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن والأعمال، وذلك للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا ، ومن المتوقع ان يقيم العروسين حفل كبير وضخم بحضور نجوم الفن ورجال الأعمال، وذلك بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

يُذكر أن النجمة ياسمين صبرى كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل زفتفها، والذى كان من المقرر عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التى فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المتخذ بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلى بسيط، مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم بعد انتهاء أزمة كورونا.

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