تصدرت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ياسمين، معدلات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان عقد زواجه من الفنانة ياسمين صبري.
وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانةياسمين صبرى، في حفل عائلي.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة، مصحوب بصور عقد القرآن، مقدمين لهما التهنئة بالخير.
ووجه متابعي وجمهور الفنانة ياسمينصبري، رسائل لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بطريقة كوميدية، أبرزها :" اخد مننا القمر، وخد بالك منها، خطفت نجمة الدراما المصرية من الجمهور".
وقارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فتى أحلام الفنانة ياسمين صبري، والتي أعلنت عنها من قبل خلال استضافتها بإحدى البرامج والتي أثارت جدلا وسط الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور ياسمين صبري بعد زاوجها من أبو هشيمة: "قوليله ياخد باله منك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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