روبي تنتهي من تصوير مشاهدها في "كيرة والجن"

انتهت النجمة روبى من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" للنجم أحمد عز وكريم عبد العزيز، والذى توقف تصويره الفترة الماضية.

وتشارك "روبى" خلال أحداث الفيلم، كضيفة شرف فى دور زوجة كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج مروان حامد ووضعت شركة سينرجى فيلمز، خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى

يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، بالإضافة إلى استخدام أحدث معدات التصوير، وأعمال الجرافيك والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

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فيلم "كيرة والجن"، يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير

الشهور الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبري وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة روبى، فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبى رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.