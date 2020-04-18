شاهد.. أوس أوس من كواليس تصوير "اتنين في الصندوق"

نشر نجم مسرح مصر، محمد اسامة صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "اوس اوس" على الصورة:" من كواليس اتنين في الصندوق مع مخرج العمل الكبير استاذ محمد مصطفي اللي اتشرفنا بالعمل معاه، و ان شاء الله تشوفوا مسلسل يعجبكم..زيكا وشوقه..رمضان٢٠٢٠، Mbcmasr2 Mbc5 Morocco ". محمد مصطفي اللي اتشرفنا بالعمل معاه، و ان شاء الله تشوفوا مسلسل يعجبكم..زيكا وشوقه..رمضان٢٠٢٠، Mbcmasr2 Mbc5 Morocco ". مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبدالعظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين. "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبدالعظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين.

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