يحيى النجم التونسى صابر الرباعى غدا السبت، حفلاً غنائياً "أون لاين" في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، وذلك ضمن خطة المطربين الذين يقيموا حفلاتهم أون لاين، لتحفيز الجمهور على البقاء في البيت، بسبب الأحداث التى يشهدها العالم مؤخراً، بسبب إنتشار فيروس يشهدها العالم مؤخراً، بسبب إنتشار فيروس كورونا فى مختلف أرجاء العالم. Advertisements ويشارك النجم صابر الرباعى فى أوبريت "أنت الأقوى"، بصحبة الكينج محمد منير، والنجم تامر حسنى، الديفا سميرة سعيد، ووائل جسار، وكارول سماحة، والأوبريت من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان. سميرة سعيد، ووائل جسار، وكارول سماحة، والأوبريت من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان. يذكر ان النجم صابر الرباعي طرح مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان "غشاش" وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وذلك في نهاية شهر يناير الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً .. صابر الرباعي في حفل أون لاين مع روت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.