خاص- الفن- هذه حقيقة خضوع محمد منير لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الفترة الماضية أخبار عن أن الفنان المصري ​محمد منير​ خضع لفحوصات الكشف عن ​فيروس كورونا​ للتأكد من أن نتيجة الفحوصات سلبية، وأنه غير مصاب بالفيروس، ولكن علم موقع "الفن" من مصدر مقرب من منير، أنه أثناء تسجيله أوبريت "أنت أقوى" داخل الستوديو الخاص بالفنان المصري تامر حسني، تم أخذ الاحتياطات اللازمة قبل التسجيل، وقياس درجة الحرارة الخاصة بالفنانين الذين قاموا أيضا بالتسجيل حينها، ومن ضمنهم الفنان محمد منير، وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض لها علاقة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، أجل منير طرح ألبومه أو العمل عليه في الوقت الحالي، بعد توقف أغلب الأعمال، وفرض حظر التجول منعا للتجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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