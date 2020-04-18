بالفيديو- أنطوان جبارة يطلق الصرخة عبر "يا راس الهرم" ونادر خوري يغنيها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشاعر والملحن ورئيس بلدية الجديدة –البوشرية السد ​أنطوان جبارة​، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، كليب مصور لأغنية "​يا راس الهرم​" التي كتب كلماتها جبارة ولحنها، وأداها الفنان ​نادر خوري​.

كلمات الأغنية معبرة جداً، وتتحدث عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الكثير من البشر، وفي العديد من البلدان، من دون إكتراث المسؤولين لما يحصل لشعوبهم.

وتقول كلمات الأغنية :"شو بدي قلك يا راس الهرم، عن جامعة الأمم، يوميي الخدم، بيجيبوا الجرايد لحامل العَلم، عراك ومجازر بأرض العراق، وبالهند وبالصين إحتراق وإنشقاق، وحروب ومجاعة وجنون وندم، وشو بدي قلك يا راس الهرم".

إنه فعلاً عمل رائع، وهذا ليس بالأمر الغريب على جبارة الذي عودنا على تقديم أرقى الأعمال الفنية التي تحمل رسائل هادفة وإنسانية.

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