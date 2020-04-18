تراند اليوم : شوف تيتا رجاء وهيا بتسقي زرع فيلتها – صورة

تتواصل الفنانة رجاء الجداوي، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، نشرت الجداوي، صورة لها وهي تغسل الشجر في حديقة منزلها.

وعلقت على الصورة التي نشرتها مؤكدة على أن غسيل الشجر إحدى هواياتها.

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على صعيد آخر، تشارك رجاء الجداوي، في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل “لعبة النسيان”.

“لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، ‏روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما ‏تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي‎.‎