تراند اليوم : تفاصيل ظهور صبري فواز في حلقة واحدة في سكر زيادة

يتواصل الفنان صبري فواز، مع الجمهور ويشاركهم بأخباره ويومياته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات والتدوينات.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، نشر فواز، تدوينة أكد من خلالها على أنه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل إلا من خلال ظهوره كضيف شرف في حلقة واحدة من حلقات مسلسل “سكر زيادة”.

وجاء نص ما كتبه كالآتي: “بسبب الكورونا والحظر وقفل المطارات، خرج من السباق الرمضاني مسلسلي ( أسود فاتح )، الحمد لله على كل شيء، كله نصيب ومحدش عارف الخير فين، مسلسل سكر زيادة، حلقات منفصلة متصلة، وكل حلقة بطل أو بطلة جديدة، أنا ضيف إحدى الحلقات، ودي هتكون إطلالتي الوحيدة في رمضان القادم، على فكرة ورمضان الماضي كمان”.

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على صعيد آخر، يعرض مسلسل “سكر زيادة” بشكل حصري خلال شهر رمضان 2020، عبر قناة MBC مصر.

مُسلسل “سكر زيادة”، مستوحى من المُسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معاً بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.