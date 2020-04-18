تراند اليوم : أول رد من زوجة الشهيد المنسي علي برومو مسلسل ” الإختيار”

يستعد الفنان أمير كرارة، للظهور في موسم رمضان 2020، من خلال مسلسل “الاختيار”، الذي يجسد من خلاله قصة الشهيد أحمد المنسي

من جانبها قالت منار سليم، زوجة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية في حلقة مساء الخميس، من برنامج “كل يوم”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة on، إن أبنائها شاهدوا برومو المسلسل عبر شاشات التلفاز، مؤكدة على أنهم متشوقين ومنتظرين بفارغ الصبر لمشاهدة حلقات المسلسل.

في نفس السياق، أعربت عن فخرها بصناعة ذلك المسلسل الذي يتناول قصة حياة زوجها الشهيد، معلقة: “إن يتعمل مسلسل أو فيلم عن أي شهيد دا بيبقى مصدر فخر لأي حد من أسرته”.