أحمد عز يتعاقد على «بليز يا إنجليز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان المصري أحمد عز، على تقديم مسلسل جديد يحمل اسم “بليز يا إنجليز”في شهر رمضان القادم 2020، وذلك عبر أثير الإذاعة، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي.

النجم المصري، يعود بهذا المسلسل للإذاعة بعد غياب ثلاث سنوات، حيث كان قد قدم آخر مسلسل إذاعي عام 2017 بعنوان “الديزل” وشاركته بطولته أمينة خليل وحقق نجاحاً كبيراً.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار على الفنانة التي ستقوم بدور البطولة النسائية إلا أن عز سيبدأ تسجيل حلقات المسلسل يوم الأحد 19 إبريل، وتم ترشيح الفنانة بشرى لتلعب دور البطولة النسائية ولكن لم يتم التعاقد معها حتى الآن.

Advertisements

وعلى جانب أخر، قررت محكمة أسرة مدينة نصر، مؤخرا، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة ٣٠ أبريل المقبل.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في يوليو الماضي بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بـ توأم الفنانة زينة الطفلين “زين الدين وعز الدين”، وذلك في الاستئناف المقام من أحمد عز، حيث ألزمت المحكمة “عز” بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني، بالجنيه المصري، كمصاريف مدرسية للتوأم، أي ما يقارب الـ 700 ألف جنيه سنويا.‎

وكان أحمد عز قد تقدم بطلب من خلال محاميه لنقل توأمه إلى مدرسة أخرى أقل تكلفة وحدودها بمدرسة أبناء شقيقة زينة.