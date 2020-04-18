غادة عبد الرازق تستعد لتقديم شخصية تاريخية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والنجمة المصرية غادة عبد الرازق عن الدور الذي تتمنى تقديمه خلال الفترة القليلة المقبلة.

النجمة المصرية قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي ويعرض عبر إذاعة وقناة “نجومF.M”، أنها تتمنى تقديم شخصية تاريخية، وحددت الشخصية أما أن تكون “شجرة الدر” أو “حتشبسوت”.

وأعلنت غادة عبد الرازق أنها تعاقدت بالفعل على تقديم هذه الشخصية، وأنه العمل الذي تقدمه العام المقبل.

والجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق تنشغل في تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.

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ويشارك في بطولة مسلسل ‎سلطانة المعز، بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لحفيدتيها خديجة وجوايرية، برفقة مساعديها في المنزل.

غادة عبدالرازق، علقت على الصورة قائلة: يا ريت الناس كلها وهمة في البيت يعملو كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسه وولادة والعاملين معاه داخل المنزل من فضلكم خليك بالبيت خد احتياطاتك حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات وربنا يحفظ الجميع بإذن الله”.

من ناحية أخرى، تشارك غادة عبد الرازق في فيلم “حفلة 9”، من بطولة طارق صبري وطارق لطفي وكمال أبو رية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، وإخراج عبد المنعم ربيع، وتأليف عمر عبد الحليم، ومن المقرر عرضه خلال الصيف القادم.

وكانت غادة قد قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل «حدوتة مرة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته وفاء صادق ومجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول «مُرة» التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.