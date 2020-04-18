تايلور سويفت تلغي جميع حفلاتها في 2020

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ألغت المطربة والنجمة الأمريكية تايلور سويفت جميع حفلاتها وعروضها الحية للعام الحالى 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، كما وجهت رسالة حزينة إلى جمهورها عبرت من خلالها عن حزنها لأنها لم تتمكن العام الحالي من رؤية جمهورها في حفلة موسيقية وجها لوجه.

النجمة العالمية تايلور سويفت، قالت عبر حسابها بموقع تويتر: أنا حزينة جدًا لأنني لن أتمكن من رؤيتكم في حفلة موسيقية هذا العام، لكنني أعلم أن هذا هو القرار الصحيح من فضلك، ابقوا بصحة وأمان.. سأراكم على خشبة المسرح بأسرع ما يمكن ولكن المهم الآن هو الالتزام بهذا الحجر الصحي، من أجلنا جميعًا.

وذكر بيان للمطربة الأمريكية، نشرته عبر حسابها بموقع تويتر جاء فيه: تعد محاربة كورونا COVID-19 تحديًا غير مسبوق لمجتمعنا العالمي، ويجب أن تكون سلامة المعجبين دائمًا على رأس الأولويات.

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وأضافت تايلور سويفت: لقد أغلقت المنظمات الصحية والحكومات حول العالم بشدة التجمعات العامة الكبيرة لفترة غير محددة من الوقت مع إلغاء العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم”.

وتابع البيان قائلا:وبناءً على توجيه من مسؤولي الصحة في محاولة للحفاظ على سلامة المشجعين والمساعدة في منع انتشار COVID-19 ، للأسف تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع المظاهر والعروض الحية لتايلور سويفت هذا العام”.

والجدير بالذكر أن تايلور سويفت تبرعت بمبلغ 3000 دولار لأكثر معجبة تحتاج للمال و التي تدعي “سامانثا جاكوبسون “ والتي فقدت وظيفتها بعد الإعلانات الحكومية أنه “لا يوجد وظائف ، لا دخل ، لا توجد طريقة لدفع فواتيرها ” و هو ما كتبته عبر تويتر ، و لن يستغرق الأمر أكثر من دقائق حتي قررت تايلور سويفت أن تقوم بمساعدتها فأرسلت لها رسالة تؤكد فيها إنها تقدم لها 3000 دولار مساعدة لها لكي تقضي حاجتها.