ليوناردو ديكابريو وروبرت دي نيرو يجهزان مفاجأة كبيرة للمتبرعين بكورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو والنجم روبرت دي نيرو عن انضمامهما لتحدى All in Challenge، بهدف التبرع لإطعام الفئات الفقيرة، والتى تأثرت إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا الذى أوقف أغلب المجالات حول العالم.

النجم العالمي ديكابريو والنجم دي نبرو، قررا خلال فيديو ظهر فيه الثنائي عبر موقع إنستجرام التبرع خلال الساعات الماضية.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما امتد إلي هدايا عديدة من قبل النجمين مقابل التبرع والمشاركة في التحدي، وذلك عن طريق منح أحد المتبرعين فرصة الانضمام للثنائي ليوناردو ودي نيرو في فيلمهما الجديد الذى يحمل اسم Killers of the Flower Moon.

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وقال ليوناردو ديكابريو خلال الفيديو : إذا كنت تتساءل عن الطريقة التي تشارك من خلالها مع العظيم مارتن سكورسيزي في عمل من أعماله الذى يقوم بإخراجها، فالفرصة قد أتت، ما عليك سوي التبرع، وستشاركنا الظهور في الفيلم الذي نحضره حالياً، بالإضافة إلي منحنا هدايا أخري مقابل التبرع تتمثل في حضور العرض الخاص للفيلم.

على جانب آخر أشار موقع us weekly، خلال الفترة الأخيرة من خلال تقرير مطول أن النجم ليوناردو ديكابريو يحاول الالتزام بالقواعد من أجل الوقاية من كورونا بالتزام الحجر الصحى في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

التقرير أضاف على لسان مصدر لم يكتب اسمه أنه لا يعيش وحده في لوس أنجلوس حيث تعيش معه صديقته الإيطالية كاميلا بنفس المنزل منذ أن بدأ الثنائي فترة الحجر، وهو ما دعي العديد من جمهور ومحبي النجم الكبير للتكهن بما إذا كان الحجر واستمرارهما سوياً في منزل واحد لفترة تمهيداً للإعلان عن الزواج خلال الفترة المقبلة.