كيلي جينر تتمنى زوال الحظر.. وتنشر صور من منزلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الملايين حول العالم، قد ملوا من العزلة، وذلك بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وفى ظل حالة الإغلاق العامة التى فرضتها أغلب دول العالم للحد من نمو الفيروس التاجى، ومن هؤلاء البشر بالطبع بعض الفنانين.

وبين هؤلاء الفنانين الذين عبروا عن مللهم من العزل الذاتى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر، التى نشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع “إنستجرام”.

كيلى جينر ظهرت وهى تجلس على الأرض بحديقة منزلها، وكتبت فى تعليقها على الصورة: “أرسل حبى وصلاتى.. آمل أن ينتهى هذا قريبا”.

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وكانت كيلى جينر، قد أعلنت التبرع بـ6000 رطل من معقم اليدين للمستشفيات فى لوس أنجلوس، وذلك بحسب موقع “مترو البريطانى”، مطلع الأسبوع الجارى، وتعاونت كيلى جينر، البالغة من العمر 22 عامًا، مع Coty لاستخدام معدات Kylie Skin للمساعدة فى إنتاج معقم مضاد للبكتيريا لمساعدة الموظفين على خط المواجهة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة ثايس على عبادى، أنها تلقت شحنة ضخمة من مطهرات اليد التى سترسلها إلى المحتاجين، بمشاركةKylie Skin.

وكتبت الطبيبة عبر صفحتها الرسمية: “تبرعتkylieskin بـ 6000 رطل من مطهرات اليد.. وسيتم توزيع هذه العبوات قريباً على المستشفيات والعيادات فى لوس أنجلوس”، وأضافت “شكرا مرة أخرى كايلى جينر على تبرعك السخى.. وأتمنى لك أن تستمرى فى العطاء”، وتأتى هذه الخطوة بعد أن تبرعت كايلى بمليون دولار (803 ألف جنيه إسترليني) لجهود الإغاثة الشهر الماضى فقط.

وكشفت الطبيبة أن التبرع جعلها تبكى، قائلة: أنا عاجزة عن الكلام وعينى مليئة بدموع الفرح وقلبى غارق بالامتنان، لقد رغبت فى أن أجمع أقنعة واقية لجميع العاملين فى الرعاية الصحية الشجعان واليوم تحقق حلمى.