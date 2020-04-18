متابعة بتجـــــــــرد: تداول روّاد الإنترنت مجموعة صور للفاشينيستا المصريّة كارين ويليامز وشبّهوها بالنجمة الأميركيّة سيلينا غوميز. وفي التفاصيل، فقد أطلق كثيرون على كارين ويليامز لقب “شبيهة سيلينا غوميز المصريّة” بسبب الشبه الكبير بينها وبين المغنية الأميركيّة من حيث ملامح الوجه وقصّة الشعر وصولاً إلى لون البشرة وشكل رسمة الحاجبين. إخترنا لكم مجموعة صور لكارين ويليامز، فشاركونا آراءكم: هل فعلاً تشبه سيلينا غوميز؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة سيلينا غوميز تظهر في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.