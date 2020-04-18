شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يعكف على كتابة الحلقات الأخيرة من "لعبة النسيان" لـ دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف تامر حبيب لـ"الخليج 365" إنه يعكف حالياً على كتابة الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث من المقرر أن يسلم الحلقات خلال أيام للمخرجين لتصويرها مباشرة.

وفى نفس السياق انسحب المخرج هانى خليفة من استكمال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" وذلك بعد تصوير 40% من الأحداث، ما جعل صناع العمل يستعينون بمخرج آخر وهو أحمد شفيق الذى بدأ بالفعل استكمال تصوير العمل، كما أسند القائمون على المسلسل الوحدة الثانية للمخرج تامر عشرى.

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مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

وانضم مؤخراً الفنان أحمد صفوت لأسرة المسلسل، ليقدم شخصية محوريه خلال الأحداث، وذلك بعدما اعتذر النجم أحمد فهمى عن استكمال العمل، لاسيما أنه صور يومًا واحدًا فقط، ثم عاد للبنان ليصور مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع اللبنانية هيفاء وهبى، ولسوء الحظ علقت جميع البلدان الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي جعلت أحمد فهمى لم يتمكن من العودة لمسلسل "لعبة النسيان" ليكون أحمد صفوت منقذاً للعمل.

يشار إلى أن دينا الشربينى خاضت السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وشارك فى بطولته أحمد صلاح السعدنى، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وعمر السعيد، وجمال سليمان، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، ومحمد علاء، وسامية أسعد، والطفلين ياسين عمرو وملك حسن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.