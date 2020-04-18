شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة حالات مزاجية مختلفة.. تعرف على يوميات مينا مسعود فى العزل الصحى المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المصري الكندي العالمي مينا مسعود، بصورة جديدة له تضم أربعة حالات مزاجية له من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه حالياً تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر مسعود صاحب شخصية "علاء الدين" في فيلم Aladdin الأخير، الصور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهر فيهما وهو يتناول الطعام وآخري في وقت الصلاة وأخرين في وقت الاستجمام والضحك.

ويخوض مسعود بطولة مسلسل جديد بعنوان Reprisal من بطولة مجموعة متنوعة منهم أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمي هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند ويدور العمل حول امرأة تنطلق للانتقام من العصابة التي حاولت قتلها.

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مينا مسعود

يذكر أن آخر مشاركات الممثل العالمى المصرى مينا مسعود كانت من خلال فيلم Aladdin، الذى جسد شخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وكان النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" قد حضر إلى القاهرة، فى زيارة خاصة حيث شارك في مهرجان الجونة السينمائى بـ دورته الثالثة.

واستطاع النجم المصرى الكندى الشاب مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" ، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.