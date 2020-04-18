شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "النهاية".. يوسف الشريف يبحث عن الجديد دائما فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل برومو مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف تحقيق أصداء كبيرة منذ طرحه قبل 3 أيام، حيث استطاع تصدر محركات البحث جوجل وأيضاً ترند يوتيوب، خاصة أن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية الخيال العلمى تقدم لأول مرة فى الدراما المصرية، إضاقة إلى خروج البرومو بشكل مبهر يظاهى ما يتم عمله فى السينما العالمية.

واعتاد يوسف الشريف على تقديم كل ما هو جديد على الدراما التليفزيونية منذ إسناد البطولة الأولى له فى مسلسل "رقم مجهول" عام 2012، والذى قدم فيه تيمة الساسبنس التى تعتمد على وجود لغز يتنظر المشاهد الكشف عنه طوال الحلقات، وكانت وقتها هذه النوعية جديدة تماماً على الدراما وبعدها أصبحت هذه التيمة الأكثر انتشاراً فى الدراما بالسنوات الماضية.



يوسف الشريف من مسلسل رقم مجهول

واستمر الشريف فى تقديم تيمة الساسبنس والألغاز فى مسلسله التالى "اسم مؤقت" الذى عرض عام 2013 وحقق به نجاحاً كبيراً، حيث اعتمد على وجود أكثر من لغز متشابك جعل المشاهدين فى حيرة طوال الحلقات للوصول الى الحقيقة، ليعود بعدها ويقدم مسلسل "الصياد" عام 2014 معتمداً على نفس التيمة ولكن بشكل مختلف حيث تم الكشف عن اللعز مبكراً ولكن استمر التشويق طوال الحلقات بعد ذلك.



يوسف الشريف من مسلسل اسم مؤقت

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يوسف الشريف الصياد

عام 2015 اختار يوسف الشريف الظهور بشخصيتين فى مسلسل "لعبة إبليس" معتمداً على التشويق فى الأحداث أكثر من وجود لعز واستكمل سلسلة نجاحاته فى الدراما بهذا العمل، ثم فى العام التالى قرر الابتعاد عن هذه التيمة بعض الشىء وقدم "القيصر" الذى كان جديداً تماماً على الدراما وتناول فيه الجماعات الارهابية وكيفية تنشات الأشخاص فى الأوكار ليصبحوا ارهابين، إلا أن الشريف فاجأ الجمهور فى الحلقة الأخيرة باعلان أن العمل هو الجزء الثانى لمسلسل "اسم مؤقت".



يوسف الشريف من مسلسل لعبة ابليس



يوسف الشريف القيصر

عاد يوسف الشريف فى عام 2017 وذهب إلى دراما الرعب والشعوزة فى شكل جديد على الدراما المصرية، من خلال عودته إلى العصور الوسطى دون تحديد وقت بعينه، حيث دارت الأحداث فى احد الكفور داخل قرية مسحورة يدعى كفر دلهاب وهناك قتيلة قتلت وعادت هذه الروح لتنتقم من القرية حتى تتم الاستعانة بالطبيب سعد ليعثر على قتلتها وبعد ذلك يتبين لنا أن كل ذلك من تدبير الطبيب سعد انتقاما لموت والدته وحقق العمل نجاحاً كبيراً.



يوسف الشريف فى كفر دلهاب

غاب يوسف الشريف عامين عن الدراما التليفزيونية وعلى غير عادته، حيث اعتاد على التواجد بمسلسل كل عام بعدما أصبح من النجوم الأساسين فيها على مدار السنوات الماضية، ولكنه عاد بـ"النهاية" الذى يعتمد على الخيال العلمى، من خلال أحداث تدور فى واقع افتراضى عام 2120 عبر صراعات الجيل الرابع والتكنولوجيا التى تتسبب فى نهاية العالم.