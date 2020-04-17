صادق الصباح يؤكد خبر حمل نانسي عجرم بطفلها الرابع



بعدما تسربت اخبار تم نفيها عن حمل الفنانة نانسي عجرم بطفلها الرابع، اكد صاحب شركة "الصبّاح أخوان"، صادق الصبّاح أن الفنانة كانت من ضمن الضيوف الذين شاركوا في مسلسل " سكر زيادة" الذي سيعرض في رمضان، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان التعبئة العامة في لبنان تعذرت مشاركتها.



وذكر الصبّاح خلال استضافته، في برنامج "يحدث في مصر"، أن عجرم حامل بطفلها الرابع، وبالتالي سجلت فقط مقدمة المسلسل بصوتها وستصدر الاغنية والكليب يوم الأحد.



وكانت عجرم نشرت البرومو الخاص بالكليب عبر حسابها على" انستغرام"، وبحسب ما ذكر صادق الصباح في حديث انه سيكون هناك مفاجأة في الكليب فهل ستكون ظهور نانسي وقد بدت عليها علامات الحمل؟

Advertisements



من جهة أخرى، يستمر تصوير المسلسل الذي تقرر أن يكون 30 حلقة، وسيتم تصوير إحدى الحلقات في مدينة بعلبك البقاعية.