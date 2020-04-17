فيديو: نانسي عجرم تفرج عن تيتر " سكر زيادة"



نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تيتر مسلسل “سكر زيادة” بطولة النجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.



الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم وتم تسجيلها في استديوهات هادي شرارة في بيروت وهي تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية والدعوة إلى التصالح مع الحياة والأمل بغدٍ أفضل.



وكتبت نانسي تعليقاً على الفيديو "‏الدنيا دي تضحكلها.. طول عمرها ماتحبش استسلام ".

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المسلسل الكوميدي نجا من فيروس كورونا الذي أقصى مسلسلات شركة " الصباح" عن المنافسة ليبقى " سكر زيادة" المسلسل العربي الوحيد، يضاف إليه مسلسلان مغربيان.



" سكر زيادة" من تأليف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هيفا وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، نانسي عجرم، حمدي الميرغني وغيرهم،

وتدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره في بيروت، حول أربع سيدات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور الكثير من المواقف والأحداث التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف على امتداد أيام الشهر الفضيل.