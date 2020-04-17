محمد رمضان يقبّل ابنته حنين في أحدث ظهور لها، شاهدوا كم أصبحت تشبهه!

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة له مع ابنته حنين بعد أن كبرت وأصبحت تشبهه كثيرا بحسب تعليقات الجمهور ونشر رمضان صورة له وهو يقبل ابنته الكبرى داعيا من الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ كل الأبناء .

وكان محمد رمضان قد انتهى من تصوير مسلسله الجديد "البرنس" وتعرض لهجوم شديد بسبب تصويره رغم إعلان العزل المنزلي وظروف تواجد الناس في منازلهم خوفا من فيروس كورونا، واعتبر البعض أن اعلانه عن استمرار التصوير رغم كل هذه الاجواء تحدي للجمهور.

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الماضى.

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