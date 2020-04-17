عمرو دياب يروج لمسلسل دينا الشربيني على طريقته الخاصة

نشر الفنان عمرو دياب فيديو يضم موسيقى تصويرية لتيتر أحد المسلسلات دون أن يشير لهوية الفيديو أو الموسيقى ولم يكشف سوى أنها من إنتاج شركته ناي وتوقع البعض أن يكون التيتر لمسلسل "لعبة النسيان" لدينا الشربيني.
وكان المخرج هاني خليفة قد أعلن انسحابه من مسلسل "لعبة النسيان" لدينا الشربيني الذي يتم تصويره حاليا بسبب خلافه مع الشركة المنتجة وفريق العمل على بعض التفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد.
وكان خليفة قد انتهى من تصوير 40 % من أحداث المسلسل واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج أحمد شفيق من أجل استكمال التصوير انقاذا للموقف خصوصا أن شهر رمضان الكريم أصبح على الأبواب.
يشار إلى أن دينا الشربينى خاضت السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وشارك فى بطولته أحمد صلاح السعدنى، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وعمر السعيد، وجمال سليمان، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، ومحمد علاء، وسامية أسعد، والطفلين ياسين عمرو وملك حسن تأليف مريم نعوم.
شاهدي الفيديو :
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