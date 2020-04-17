درة: اقدم فيديوهات تيك توك بعيداً عن سخافات البعض



حلت الفنانة درّة ضيفة على الإعلامي بلال العربي وكانت بداية الحديث عن الحجر الصحي وظروفه وكيفية قضاء درة وقتها، حيث عبّرت الأخيرة عن صعوبة مرور الوقت، وعن محاولتها لملءه ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة ومشاهدة الفيديوهات.

وفي حديث عن مواقع التواصل الاجتماعي ومدى اندماج درة بالتحديات الكثيرة وفيديوهات التيك توك، قالت ضيفة العربي انها تقوم بهذه الفيديوهات ولكنها حريصة ان تقدم مضمون مختلف وبسيط وبعيد عن السخافات المتواجدة على السوشيال ميديا، وانها حينما تستيقظ تجد اسمها في كل التحديات وهذا شئ مزعج بالنسبة لها.

كما فتحت درة للمرة الاولى ألبوم صور عائلاتها لبلال العربي عبّرت بطريقة مؤثرة عن شوقها لذكريات الطفولة. كما اوضحت ايضا انها تميل شكلا الى والدها الذي تشبهه كثيرا ووصفت علاقتها بوالديها وعبّرت عن حبها الكبير لبلدها تونس.

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كما كشفت درة حصرياً لبلال العربي عن عدم انتهائها من تصوير كافة مشاهدها بمسلسل "الحرملك ٢" الذي يعرض في شهر رمضان، وشوّقت الجمهور إلى ما ستؤل إليه شخصيتها في الجزء الجديد.

وقد حاول بلال العربي التوغل في تفاصيل خاصة عن حياة درة، التي كشفت عن أهمية الصحة النفسية في الحياة وعن زيارتها لدكتورا نفسيا مرتين ، وصرحت ان لديها دكتورة في فرنسا تتواصل معها من باب الصداقة وتستشيرها في كل شئ.

وفي الجزء الاخير قام الاعلامي بلال العربي باشعال البخور في بيته ومازح درة بانه يبخرها من الحسد، ودار حديث عن التحصن من العين والحسد وتقاليد كل دولة سواء تونس او الجزائر، وذلك بطريقة مرحة. كما تحدثت درة عن الجمال بالنسبة للمرأة وكيف يمكن لها ان تغذي روحها للحفاظ على جمالها.

برنامج B My Guest يعرض كل خميس على شاشة “LBC” في التاسعة مساء بتوقيت المملكة، ويعاد الجمعة على قناة "روتانا موسيقى" في السادسة والنصف مساء، إضافة إلى أنه سيتم بث بعض الحلقات التي ستستضيف أهم الممثلين على شاشة روتانا سينما كحلقات خاصة.