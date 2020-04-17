روتانا دراما تنافس بـ 8 مسلسلات في رمضان... تعرفوا إليها



تجمع قناة روتانا دراما خلال الشهر الفضيل، عدداً من المسلسلات ضمن باقة درامية تهدف إلى إرضاء أذواق كافة المشاهدين في العالم العربي.



ثمان مسلسلات هي محصّلة شبكة البرامج التي ستقدمها روتانا دراما خلال رمضان، تتنوع بين الأعمال الرومانسية والتاريخية والدرامية والبدوية والبوليسية المشوّقة.



البداية مع المسلسل المرتقب "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة، وتأليف سناء هاشم، وبطولة؛ بشرى وهشام إسماعيل وعمرو عابد وساندي وثراء جبييل وحنان يوسف ومحمد الدقاق وغفران ورانيا يحي. وتدور أحداثه حول اختفاء أم ورحلة بحث أبنائها عنها فى محافظات مصر المختلفة بتنوعها الثقافى والبصري، ورحلتهم الذاتية داخل أنفسهم واكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.



كما تقدم روتانا دراما لمشاهديها، المسلسل المصري المنتج حديثًا "حب عمري"، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد. هذا العمل هو البطولة المطلقة الأولى للمطرب هيثم شاكر في الدراما التليفزيونية، يشاركه في البطولة كلّ من سهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضي وأحمد كرارة وعدد آخر من الفنانين. وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسي يجمع الأبطال غير أنه لا تخلو من المطبات والصعوبات.

Advertisements



ومن المختارات الكوميدية، مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة النجم أحمد بدير، طارق صبري، وسارة سلامة بعد غيابها سنتين عن الأعمال الدرامية. وتروي القصة حكاية يوسف الأمير وهو شاب عصامي محبوب رغم أنه وريث جده الوحيد. مزيج من المواقف الطريفة سيتابعها المشاهدون لا سيما وأن هذا الجد البخيل يرفض ارتباط يوسف إلا بعد أن يثبت وجوده من مجهوده الخاص.



وأيضًا ستعرض روتانا دراما، مسلسل "شاهد عيان" بطولة كل من: حسن الرداد، بسمة، هنا شيحا، محمد لطفى، ووليد فواز، وهو من تأليف أحمد مجدى وإخراج محمد عبد الرحمن، وتدور أحداثه حول حياة ضابط شرطة وعلاقته بزوجته وشقيقاتها، والعمل مقتبس عن عمل أجنبي حصد ردود فعل مميزة حول العالم.



ومن المسلسلات السورية، "يومًا ما" من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم، وبطولة؛ جيني أسبر، زهير رمضان، جوان الخضر، وروعة ياسين. وتدور تفاصيل القصة في إطار درامي اجتماعي حول فتاة تفقد أسرتها وتعيش مع الغجر، وتحاول الوصول إلى أهلها الحقيقيين في ظل تطورات درامية مشوّقة.



ويعود مسلسل "الحب جنون" بجزء ثالث يعرض أيضاً عبر روتانا دراما، وهو مقسم إلى ثلاث حكايات؛ "حوا" و"متاهات" و"الحرمان"، وتعرض كل منهم أحداثًا درامية وقصص مشوّقة ستجذب الجمهور في تفاصيلها وخباياها.



إضافة إلى المسلسل الأردني البدوي "رياح السموم"، والذي تدور أحداثه حول رغبة رداد فى الانتقام لوالده شيخ القبيلة من زوجته أم مطلق والتي تكتشف نواياه فتبدأ بالتالي أحداث العمل المشوّقة. والعمل من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة؛ جميل براهمة، صفاء سلطان، منيا قديس، إيمان ياسي، وعدد من نجوم الدراما الأردنية.



ومن ضمن الإنتاجات الأردنية أيضاً، مسلسل "الخوابي" بطولة النجم الكبير إياد نصار، والذي يعرض قصص من الريف الفلسطيني، ويتناول العديد من القيم الإنسانية والتاريخية التي مر بها الإنسان العربى والأردنى على الأخص. والعمل من تأليف وفاء بكر، وإخراج محمد علوان، وبطولة: سهير فهد، عبير عيسى، أنور خليل، ومنذر خليل.



كما تقدم قناة روتانا دراما مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" الذي يروي قصة صراع الحب والنفوذ والقوة مع الخيانة والضعف، ويتطرق إلى مواضيع اجتماعية مهمة ومتنوعة. العمل من تأليف نور شيشكلى، وإخراج هشام شربتجى، وبطولة كل من: باسم ياخور، نيكول سابا، كاريس بشار، شكران مرتجى، وطونى عيسى.