تعليق مؤثر من تيم حسن على خروج " الهيبة" من سباق رمضان



وفي أول تعليق له بعد خروج مسلسل " الهيبة" بموسمه الرابع من السباق الرمضاني، نشر الممثل السوري تيم حسن صورة لشخصية “جبل” من كواليس الهيبة وعلق بالقول: “‎ جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض “الهيبة الرد” لاحقآ و ‎فـور تحديده ان شاء الله وصحـتكم بــالــدنـيـا”.



يذكر ان مسلسل “الهيبة ” تم الانتهاء من تنفيذ نحو سبعين في المئة من مشاهده إلا أن ما تبقى يضم مجموعة كبيرة من الممثلين والحشود بالإضافة إلى مناطق مفتوحة عديدة وعتاد عسكري. أيضاً تواجد النجمة الكبيرة منى واصف والنجمة ديما قندلفت في سوريا وعدم استطاعتهما العودة بسبب اقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا.

Advertisements



وبذلك يغيب تيم للمرة الاولى عن سباق رمضان منذ سنة ٢٠١٥ حيث قدم مسلسل " تشيللو" مع نادين نجيم وبعدها قدم معها " نص يون" و" الهيبة" بموسمه الاول، ثم اطل بموسمين من الهيبة، وكان من المقرر أن يكون الموسم الرابع هو الاخير قبل ان يتعطل التصوير. إلا ان تيم سيبقى حاضرا من خلال مسلسل " العميد" الذي تم بثه عبر منصة " شاهد".