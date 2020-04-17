تشوّه وجه نجم شهير وفقدان عينه ونجاة فنانة من حريق هائل... حصيلة إصابات الفنانين في يوم واحد!

أصيبت الفنانة السعودية ريم عبد الله باصابات طفيفة متفرقة بعد نجاتها من حريق هائل بمنزلها أعلنت عنه عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت ريم قائلة "انهبلنا، لما صعد الدخان من النار. أعطى جهاز إنذار الحريق انذارًا، فركضنا لنتفاجأ بكل شيء يحترق مع دخان كثيف.. والحمد لله انطفأت النار".

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وأضافت في تعليقها الذي أثار فزع محبيها "الآن، نحن في أيام حظر تجول صحي، وكلنا موجودون في بيوتنا، وتابعت :"هناك ضغط كبير على شبكات الكهرباء، حيث الاستخدام عالٍ جدًا، وأوصت الجمهور بالانتباه لأنفسهم بقولها :" انتبهوا إلى أنفسكم، وإلى التوصيلات الكهربائية والشواحن، مع الحذر من كل شيء".

الملفت أنه خلال اليوم نفسه تعرض فنان خليجي آخر لإصابة خطيرة في عينه وتشويه وجهه وهو الفنان والناشط الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ عبودكا الذي أوضح ما حدث له في تلك الليلة بقوله أنه التقى بشخص من أحد معجبيه يرغب في التقاط صورة معه لكن عبودكا رفض بسبب اصراره على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا الأمر الذي دفع المعجب للتعدي عليه بالسلاح وأفقده بعينه. وأعلن عبودكا أنه أجر عملية جراحية بعد النزيف الذي تعرضت له عينه إثر الاشتباك بينه وبين المعجب.

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