رامي عياش يؤكد زواج فارس كرم وهذا الأخير يتجاهله



على الرغم من نفي لفنان فارس كرم خبر زواجه عبر مكتبه الإعلامي، قام الفنان رامي عياش بتهنئته بزواجه عبر تغريدة جاء فيها "‏فرحني بصدق خبر زواج فارس كرم . من القلب الله يهنيك وتشوفوا ايام حلوة".



وتأتي هذه التغريدة بعد مناوشات بين الفنانين، وتبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، في خلاف لم يعرف سببه. وقد فسر البعض التغريدة ان رامي اراد تسديد هدف في مرمى زميله؛ بينما رأى البعض الاخر ان رامي اراد وضع حد للخلاف.

Advertisements



وتأتي تغريدة رامي رغم نفي فارس خبر زواجه، لتؤكد الخبر، واللافت أن فارس لم يرد على تهنئة زميله، بل قام بالرد على تغريدة تستنكر نشر وسائل إعلام خبر الزواج حتى لو كان صحيحاً، رغم رغبة فارس في ان يكون خبر زواجه سرياً، أقله في فترة الحجر المنزلي.



وكانت مواقع إلكترونية قد أكدت زواج فارس كرم من ابنة قريته جزين، وأن الاحتفال بالزفاف تم في حدود ضيقة ضمن العائلتين، مع تعذّر توسيع الدائرة بسبب انتشار فيروس كورونا والتزام الجميع بالحجر المنزلي، وأن العروس تدعى هبة عزيز عمرها ٣٥ عاما، وتعمل مدرسة في إحدى مدارس مدينة جزين، وقد قامت بإلغاء حسابها على الفايسبوك فور انتشار خبر الزواج.