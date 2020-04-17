صور: عقد قران ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة في اجواء عائلية بسيطة



عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على الفنانة ياسمين صبري، فى أجواء عائلية هادئة بحضور افراد من الاسرتين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.



جرت مراسم عقد القران في منزل اسرة ياسمين التي أصدرت مع ابو هشيمة بيانا جاء فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".



وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

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يُذكر أن ياسمين صبرى كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل الزفاف الذى كان مقررا عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التى فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المعمول بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلي بسيط، مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم حال انتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة.