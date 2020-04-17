الأميرة صوفيا تترك مهامها الملكية وتنضم إلى الطاقم الطبي السويدي لمكافحة كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: وضعت الأميرة السويدية صوفيا دوقة فارملاند مهامها الملكية جانباً لبعض الوقت، وقرّرت الإنضمام إلى الفرق الطبية السويدية من خلال العمل كممرضة في إحدى المستشفيات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقد بدأت صوفيا، زوجة الأمير كارل فيليب نجل ملك السويد كارل غوستاف، عملها ضمن الطاقم الطبي بعد حصولها على دورة طبية لمدة 3 أيام بالجامعة في ستوكهولم، وهي عضو فخري في الرئاسة، للمساعدة في مكافحة كورونا.

وتظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية، احتفال عناصر الطاقم بانضمام الأميرة (35 سنة) إليهم في وقت أصاب الفيروس 11927 شخصاً في الدولة الإسكندنافية وقتل 1203 أشخاص.