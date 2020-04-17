الأمير هاري وميغان ماركل يقدّمان وجبات الطعام للمرضى

متابعة بتجــــــــــرد: وسط انتشار فيروس كورونا، انضم الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل يوم الأربعاء إلى مشروع خيري يدعى “Project Angel food” في ولاية لوس أنجلوس الّتي انتقلا إليها الشهر الماضي.

وفي التّفاصيل، فيهدف مشروع Angel Food إلى مواصلة توصيل الغذاء وسط الجائحة الفيروسية للأشخاص الّذين يعانون من أمراضٍ خطيرة والّذين هم في خطرٍ أكبر للإصابة بفيروس كورونا.

وبعد أن بدأ الزوجان بتقديم الوجبات في عيد الفصح يوم الأحد، وهما ملتزمان بالإجراءات الوقائية للمسافة الاجتماعية وارتداء الأقنعة والقفازات والألبسة العادية والمتواضعة أثناء قيامهما بهذه المهمة، طلب الأمير هاري وميغان ماركل العودة من جديد يوم الأربعاء لتوزيع 14 وجبة أخرى.

وفي هذا الإطار، يقول ريتشارد أيوب، المدير التنفيذي لمشروع Project Angel Food، إنه سعيد بقرار هاري وميغان بالعمل مع المنظمة وهما سبق وتطوعا لتقديم الوجبات في عيد الفصح يوم الأحد.

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وقال: “لقد كانا متحمسين للغاية ومهتمين حقًا بكل شخص قابلاه. فالأشخاص الذين نساعدهم في المنظمة هم من كبار السن ومن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس بسبب ضعف جهاز المناعة ومعاناتهم من أمراض القلب وأمراض الرئة والسكري. واختيار هاري وميغان للتطوع معنا كان مفاجأة. فهذا الثنائي مهتم بسكاننا الضعفاء. وسمعتُ ميغان تقول إنّها تريد من هاري أن يرى المدينة من خلال الأعمال الخيرية هذه”.

وتقدم المؤسسة الخيرية حالياً 1600 وجبة غذائية في اليوم، لكنّها سترفع العدد إلى نحو 2000 وجبة يومية.