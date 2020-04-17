مقدم نشرة الطقس على BBC ينهي فقرته بعزف على الطبول

متابعة بتجـــــــــرد: تسبب مقدم نشرة الطقس على BBC بعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنهى فقرته بتصوير نفسه وهو يعزف على الطبول على نغمة “بي بي سي نيوز”.

فقد قام مقدّم البرامج أوين وين إيفانز بالترفيه عن المشاهدين في عزلتهم أثناء عمله من المنزل وتقديم نشرته من داخل الحجر، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية.

وغرّد أوين وين إيفانز: “عندما قالوا حاولوا العمل من المنزل لم أكن أدرك أنهم يتوقعون مني أن أعزف الموسيقى أيضًا”.