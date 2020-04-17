حفيدة المكلة اليزابيث تلغي زفافها الملكي بسبب كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت وكالة “روتيرز” بأن الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا حفل زفافهما الملكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في وقت سابق خطط الزفاف بسبب انتشار الفيروس عالمياً وألغت حفل الإستقبال الذي كان مقرراً في قصر بكنغهام في شهر أيار/ مايو المقبل.

لكن الإغلاق العام في بريطانيا تسبب الآن بإلغاء المراسم تماماً، وقال متحدث باسم الثنائي: “لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد”.