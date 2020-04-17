نادين نسيب نجيم تشارك في حملة عدّ للـ10.. “حياة الناس ليست لعبة بأيدينا”

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تجربتها مع الأخبار الكاذبة، ضمن حملة عدّ للعشرة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة UNDP.

وبمنشور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، كتبت نادين نسيب نجيم: “نطلب مني احكي بهل موضوع كوني من الأشخاص يلي قطعوا بهيك تجربة و حبيت اكتب رأيي ببساطة أتمنى أنكم تقرأوا وتشاركوني رأيكم وإذا عجبكم تساهموا معي بنشر التوعية عبر صفحاتكم”.

وشرحت ملكة جمال لبنان لعام 2004 كيف أن الأخبار المزيفة هي وجه آخر للدعاية أو ما يسمى “بروباغندا”، وأضافت: “البعض يعتقد ان الدعاية السيئة هي دعاية جيدة ! خطأ ! خطأ خطأ ! الأخبار المزيفة حالياً تأخذ حيّزاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي على رغم سهولة نشرها وسرعة انتشارها لها أيضاً قدر من الخطورة في نشر دعاية مفعمة بالكره”.

وأردفت: “هل سألتم انفسكم مدى تأثير تلك الأخبار المزيفة على أصحابها هل سألتم انفسكم ان من نتكلم عنهم هم أشخاص حقيقيين لهم احاسيسهم، حياتهم، عائلاتهم، مستقبلهم، رزقهم، صورتهم ، كرامتهم… هل سألتم أنفسكم أنه قد تدور بنا الأيام ونصبح نحن من نُهاجم بدون معطيات ونُتّهم بدون أدّلة فنحصد إعجاب الاغبياء”.

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وأكملت نادين نسيب نجيم :”… حان الوقت أن نحدّ ونمنع تلك الأخبار المزيفة ألا نتبع من ينشرها ألا نُعجب بها ألا نساهم في نشر ما لم تره أعيننا و يصدقه قلبنا ألا نؤذي و ندمّر حياة الآخرين لان حياة الناس ليست لعبة بأيدينا ولا نملكها”.

وختمت منشورها :”حان الوقت ان نتوقف عن تحفيز الأخبار الكاذبة مالياً ومعنوياً… لا تدين كي لا تدان عد للعشرة”.

كما دعت نادين نجيم متابعيها للمساهمة معها بنشر التوعية عبر صفحاتهم وعبر الستوري، وهي ستعيد نشر المحتوى على صفحتها.