بـ"حقيبة منظفات" حملة تطوعية ضد كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع مواصلة تفشي وباء (كوفيد 19) في العالم، أقدم متطوعون شباب في مدينة بنغازي الليبية على توزيع حقيبة مطهرات ومنظفات بمناطق الساحل الشرقي الليبي.

ليبيا تسير جسرا جويا لإعادة العالقين بسبب كورونا

وقالت رفيعه البرناوي مسؤولة عن الحملة، إن الحقيبة الوقائية تحتوي على مواد تنظيف والعديد من أدوات الوقاية.

9 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا



وجاءت الحملة كإجراء احترازيلمواجهة تفشي الوباء الذي سجل عالميا ملوني إصابة و146 ألف حالة وفاة بينهم 49 حالة ووفاة حالة واحدة في ليبيا.