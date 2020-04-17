شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شقيقة راغب علامة تروى قصة تغلبها على فيروس كورونا فى أمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة المطرب اللبناني راغب علامة، تفاصيل شفائها من فيروس كورونا خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأذاعت قناة سكاى نيوز، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" للشابة ميرفت ترمس، البالغة من العمر 23 عاما، تحدث عن تفاصيل إصابتها بمرض كورونا وكيف استطاعت التغلب عليه خلال تواجدها في المنزل.

وأضافت ميرفت ترمس، أنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت عليها أعرض شبيهة بفيروس كورونا، من ضمنها صداع في الرأس استمر لمدة أربعة أيام متواصلة، فقررت البقاء في المنزل لمدة أسبوعين متواصلين، علما بأنها تخصص دراستها في مجال الصحة العامة.







وأوضحت، أنها بعد أربعة أيام ظهرت لديها أعراض أخرى مثل الرعشة والسعال وقلة القدرة على التنفس، لدرجة أنها لم تستطع التحرك، واتصلت بالطوارىء، حيث كانت تعتقد أنها مصابة بحساسية، ولكنهم اكتشفوا أننى مصابة بفيروس كورونا، وليس بحاجة للحجر في المستشفى ولكن بحاجة إلى مسكنات.

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وأشارت، أنها قررت تناول الفيتامينات لتقوية وتعزيز المناعة لكى تحارب الكورونا، وذلك بعد إجرائها بحث عن الفيروس، مشيرة إلى أن حالتها لم تتحسن فجأة، ولكنها استمرت فترة لا تستطيع النهوض وعدم القدرة على التحرك وصعوبة التنفس حتى شفيت.

يشار إلى أن الفنان راغب علامة، أعلن شفاء ابنة شقيقته ميرفت في أمريكا من فيروس كورونا، مؤكدا أنها عالجت نفسها بنفسها ولم تذهب إلى المستشفى وغرد راغب علامة عبر حسابه على تويتر، قائلة: "ميرفت ابنة شقيقتي، تعيش في أمريكا في ولاية ميسوري، أصيبت بـ فيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى".

وتابع راغب في تغريدته، قائلا: "حيث أن أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها نشرت تجربتها ونصائحها بعد 3 أسابيع من المعاناة، الحمدلله على السلامة حبيبتي مارو".